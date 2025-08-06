鄭雨盛爆低調登記結婚 娶圈外女友 不是孩子媽

鄭雨盛爆出近日秘密結婚，妻子卻非私生子的母親文佳菲。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕52歲韓國影帝鄭雨盛去年11月捲入感情風暴，證實和小16歲辣模文佳菲有一名私生子，被網友怒轟是「世紀渣男」。神隱多時的鄭雨盛昨爆震撼彈，被友人爆料近日低調結婚，妻子卻不是文佳菲，而是與他交往多年的女友，引爆韓網熱議。

有「情場浪子」封號的鄭雨盛除了捲入未婚生子，還陷入3劈醜聞，他自去年青龍獎上道歉後一直未公開現身，豈料他的友人向韓媒爆料：「最近鄭雨盛和圈外女友完成結婚登記。」兩人正式成為夫妻。

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對於男神死會，鄭雨盛的經紀公司Artist Company未否認婚訊，僅低調回應：「關於鄭雨盛相關報導，因屬藝人私領域，公司無法發表正式立場，敬請見諒。」強調請外界克制對他私生活的過度關注和猜測。

另有知情人士表示：「鄭雨盛與現任妻子經歷許多快樂和艱難的時刻，特別是他在事業或生活陷入困難時，女方總扮演堅強後盾的角色。」至於結婚消息曝光後，部分網友並不看好，認為鄭雨盛花心本性難移，但也有粉絲願意再給機會，盼他收起玩心，盡到人夫應有的責任。

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