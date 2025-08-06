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江蕙染流感噤聲養嗓 台北開唱延期

江蕙台北開唱在即，因身體出狀況不得不延期前兩場。（寬宏提供）江蕙台北開唱在即，因身體出狀況不得不延期前兩場。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙完成高雄巨蛋演唱會後，原本預定從本週五8月8日父親節當天起移師台北小巨蛋繼續唱，不料最後倒數時刻，她卻因流感病毒影響身體，造成場次異動。

江蕙日前因感染流感住院治療，雖已出院，但嗓音尚未恢復，不得已宣告8、9日小巨蛋前兩場要延期，她非常自責，也向粉絲致歉，音樂總監洪敬堯則說：「等待，是一種對音樂的尊重，好的聲音，值得被時間守護！」

近日江蕙在家中突然感到身體不適，起初以為只是輕微感冒，自行服藥並休息兩天，沒想到症狀未減輕，喉嚨狀況也沒有改善，甚至出現逐漸失聲與發燒現象。她意識到情況不單純，隨即前往醫院進行詳細檢查，醫生確認她感染流感病毒，由於過去她曾罹癌，醫療團隊建議她住院治療休養較為安心。

住院期間，江蕙受到照顧，心思上有更高的同理心，看新聞時注意到颱風造成中南部嚴重災情，相信有很多人需要幫助，因此她決定捐出1000萬元給財團法人賑災基金會，即使自己身體不適，還是心繫著災民。

8日延至17日演出 9日改為24日開唱

經過治療與充分休息後，江蕙整體狀況已好轉，唯獨最重要的嗓音尚未恢復，這幾天她幾乎都噤聲，靠著肢體語言與團隊溝通。主辦單位則公告，原本的台北首場8月8日將延期至8月17日；8月9日場次則延至8月24日，場次異動後，江蕙將從8月12日起到9月1日在小巨蛋演出15場。

面對突如其來的變動，造成歌迷的不便，江蕙深感抱歉，並誠摯向所有歌迷致上歉意。觀眾可持原票券於新場次至原座位，並維持實名制驗證入場，由於是實名制，票券不得任意轉讓，如不克前往，可依照寬宏售票系統公告之退票方式辦理。

洪敬堯談到在高雄場時，二姐說過：「若沒有好的伴奏音樂，再好的歌聲，也只能清唱。」而現在換他想說：「有再好的音樂，如果沒有聲音能夠承載，就無法真正抵達人心。」祝福江蕙早日康復。

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