SEVENTOEIGHT搶進韓國歌壇 唱跳雞爪舞帥翻圈粉

SEVENTOEIGHT攜新單曲成功征服韓國打歌舞台。

（天空娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣男團SEVENTOEIGHT搶攻韓國樂壇，日前攜全新主打《Drip & Drop》初登韓國兩大打歌舞台《THE SHOW》、《MUSIC BANK》，開全MIC展現LIVE唱跳實力，並大秀「雞爪舞」舞功，6人足蹬3公斤鐵鞋帥氣演繹「獻上雙膝」的地板動作，炸裂的舞台效果相當圈粉，為跨國際發展踏出成功第一步。

在韓國甫出道就能踏上夢寐以求的打歌舞台，全員直呼「美夢成真」，上場前針對「開全MIC實唱」連做3天體能加強訓練，身為隊長的麒文不僅親身帶隊操練，登台當天更提早起床繞著宿舍慢跑20分鐘，透過流汗消水腫，在鏡頭前保持最佳狀態，演出時看到台下有台灣粉絲飛來應援，更讓大家感動紅了眼眶。

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這支難度超高的「雞爪舞」讓6帥吃足苦頭，呼應歌名《Drip & Drop》，舞蹈動作得像「水」一樣流動變換，又得展現高強度的爆發力，團員們形容是「魔王級作品」；其中副歌的舞步由於得瞬間跪下，更讓全員練到雙膝瘀青，美祥M沒拿捏好力道導致膝蓋發炎，還因此跑了3趟醫院，讓他苦笑說：「每一跳一次虛脫一次，根本不是人跳的舞！」

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