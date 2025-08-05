晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

SEVENTOEIGHT搶進韓國歌壇 唱跳雞爪舞帥翻圈粉

SEVENTOEIGHT搶進韓國歌壇 唱跳雞爪舞帥翻圈粉SEVENTOEIGHT攜新單曲成功征服韓國打歌舞台。
（天空娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕人氣男團SEVENTOEIGHT搶攻韓國樂壇，日前攜全新主打《Drip & Drop》初登韓國兩大打歌舞台《THE SHOW》、《MUSIC BANK》，開全MIC展現LIVE唱跳實力，並大秀「雞爪舞」舞功，6人足蹬3公斤鐵鞋帥氣演繹「獻上雙膝」的地板動作，炸裂的舞台效果相當圈粉，為跨國際發展踏出成功第一步。

在韓國甫出道就能踏上夢寐以求的打歌舞台，全員直呼「美夢成真」，上場前針對「開全MIC實唱」連做3天體能加強訓練，身為隊長的麒文不僅親身帶隊操練，登台當天更提早起床繞著宿舍慢跑20分鐘，透過流汗消水腫，在鏡頭前保持最佳狀態，演出時看到台下有台灣粉絲飛來應援，更讓大家感動紅了眼眶。

這支難度超高的「雞爪舞」讓6帥吃足苦頭，呼應歌名《Drip & Drop》，舞蹈動作得像「水」一樣流動變換，又得展現高強度的爆發力，團員們形容是「魔王級作品」；其中副歌的舞步由於得瞬間跪下，更讓全員練到雙膝瘀青，美祥M沒拿捏好力道導致膝蓋發炎，還因此跑了3趟醫院，讓他苦笑說：「每一跳一次虛脫一次，根本不是人跳的舞！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中