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《零日攻擊》稱霸串流榜 Janet口音掀議

Janet（左）在《零日攻擊》飾演新上任總統。（牽猴子提供）Janet（左）在《零日攻擊》飾演新上任總統。（牽猴子提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台劇《零日攻擊》上週六首播即空降串流平台冠軍，引發熱烈討論。Janet首次挑戰飾演台灣女總統「王明芳」，卻因英文腔的中文口音掀起爭議，有觀眾批評出戲，也有人認為貼合角色的「海歸學者」設定。對此，製作人鄭心媚回應：「不管喜歡或不喜歡，我們都虛心受教。」

《零日攻擊》總統角色設定為「海歸學者」，Janet（右三）是最適合的人選。（牽猴子提供）《零日攻擊》總統角色設定為「海歸學者」，Janet（右三）是最適合的人選。（牽猴子提供）

鄭心媚透露，該角色靈感來自副總統蕭美琴，因此設定為美國歸國的學者，Janet擁有麻省理工學院背景，又長期活躍於台灣演藝圈，被認為是最適合的人選。她也坦言Janet接演時壓力不小，深怕無法勝任嚴肅的角色。

Janet（右）與陳文彬進入總統府拍攝《零日攻擊》。（牽猴子提供）Janet（右）與陳文彬進入總統府拍攝《零日攻擊》。（牽猴子提供）

為演好總統，Janet花了三個月時間密集準備，深入研讀劇本、模仿政治人物語氣與肢體語言，還透過訪談與田野調查觀察蕭美琴、蔡英文等領導者的風格，鄭心媚盛讚：「Janet學習力強，進入角色非常快，表現讓團隊驚艷。」

儘管演出爭議不小，Janet劇中一句「想做一個真正的台灣總統」仍成為收視最高點。《零日攻擊》首播當天也傳出盜版影片外流，製作公司零日文創強調將依法提起刑事告訴並求償，呼籲觀眾支持正版、尊重著作權。

該劇國際關注度高，8月7日將於東京舉行首映，15日起登上日本Amazon Prime Video，美國華盛頓也將於9月舉辦首映活動。

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