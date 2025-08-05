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鄭人碩興奮尬戲郭泓志 反目好友變親家

鄭人碩很興奮能跟郭泓志對戲。（千馳文化創意工作室提供）鄭人碩很興奮能跟郭泓志對戲。（千馳文化創意工作室提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕鄭人碩、前旅美職棒名投郭泓志演出台版《我們的藍調時光》，鄭人碩興奮能跟郭泓志對戲，笑說：「希望他不要用王牌救援的絕招來對付我。」新生代演員邱以太、詹子萱詮釋郭泓志、鄭人碩的未婚懷孕兒女。

郭泓志在《我們的藍調時光》飾演單親爸爸。（展望外國人運動生活美學館提供）郭泓志在《我們的藍調時光》飾演單親爸爸。（展望外國人運動生活美學館提供）

劇中兩人飾演原是好友的單親爸爸，因故反目，未料他們就讀高中的兒女相戀意外懷孕，迫使他們正視彼此，最終從對立走向和解。鄭人碩表示看過韓版，對角色情感糾葛印象深刻，直喊：「演起來一定很過癮！」角色原本在市場賣冰塊，這次則改為澎湖常見騎車沿街叫賣的「小蜜蜂」，盼致敬原作之餘也注入新意。

郭泓志首度接演電視劇，劇本裡多場親子戲讓他這位父親感觸良多。他笑說外型讓他常演黑道，從電影《我最愛的笨男人》到這回的自黑道洗白改賣牛雜湯，「但還是會緊張，需要花更多時間揣摩角色、精進演技，希望能跟上各位優秀前輩的腳步。」

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