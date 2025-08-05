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（韓娛驚爆兩噩耗）55歲綠葉宋英奎酒駕失業魂斷車內 58歲音樂人姜麟陳屍飯店

宋英奎是韓劇圈的黃金綠葉，無奈人生卻以悲劇落幕。（翻攝自X）宋英奎是韓劇圈的黃金綠葉，無奈人生卻以悲劇落幕。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演藝圈昨傳出兩起死亡噩耗，震驚外界！有「黃金綠葉」封號的韓星宋英奎被發現在車內身亡，享年55歲；他6月才剛發生酒駕，飽受輿論撻伐。另外韓團E.O.S的58歲前成員姜麟則在7月底陳屍首爾汝矣島飯店，死因未公開。

★事業婚姻都不順 黃金綠葉悲劇落幕

宋英奎參與韓劇《請回答1988》打開知名度，在夯片《雞不可失》飾演「崔班長」為台灣觀眾熟知，角色一本正經搞笑，存在感十足。宋英奎近年參與戲劇不少，包括《上流戰爭》，到今年《我的完美秘書》、《鬼宮》，甚至熱播中的《退貨兒童》都有他的身影。

宋英奎於6月涉嫌酒駕釀禍，當時他致歉「因失誤毀了一切」，導致參演的韓劇《TRY：我們成為奇蹟》和《I Shopping》畫面皆遭刪剪，音樂劇《莎翁情史》還被換角。

沒想到酒駕後不到兩個月，宋英奎就爆出猝逝在車內，現場未留遺書，無他殺嫌疑。宋英奎的友人告知韓媒，他去年和妻子、孩子分居，妻子經營的咖啡廳陷入困境，加上自己酒駕對未來茫然；另有一說是宋英奎酒駕後，遭韓國網友惡意留言要他尋短，令他借酒澆愁，最終做出極端選擇。已訂於明日出殯。

姜麟爆出陳屍汝矣島飯店內，實際死因未公開。（翻攝自X）姜麟爆出陳屍汝矣島飯店內，實際死因未公開。（翻攝自X）

此外，E.O.S前成員姜麟則於汝矣島飯店被發現身亡，警方表示無他殺嫌疑。姜麟曾引進歐洲電子舞曲到韓國闖出知名度，後來另組樂團Lynn O&X，並轉型當製作人，製作包括Marie Jane和Zett等歌手的專輯，為韓國音樂產業付出許多。

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