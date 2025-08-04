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「禰豆子」鬼頭明里9日登台 新作《擊浪青春》化聲傲嬌千金

《鬼滅之刃》聲優鬼頭明里將於9日來台。（翻攝自X）《鬼滅之刃》聲優鬼頭明里將於9日來台。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫電影《擊浪青春》講述女子高中划船社的青春故事，找來《鬼滅之刃》配音「竈門禰豆子」的聲優鬼頭明里聲演千金小姐「兵頭妙子」一角；鬼頭明里將於9日來台舉辦巡迴見面會，替最新作品配音的消息曝光後，引發粉絲熱議。

鬼頭明里為動畫電影《擊浪青春》的千金小姐「兵頭妙子」配音。（希望影視提供）鬼頭明里為動畫電影《擊浪青春》的千金小姐「兵頭妙子」配音。（希望影視提供）

鬼頭明里在《鬼滅之刃》配音「禰豆子」聲名大噪，聲線從溫柔萌系到爆發力十足都能駕馭，這次在《擊浪青春》聲演家世顯赫、個性不服輸的傲嬌千金兵頭妙子，存在感十足。

鬼頭明里坦言對運動並不拿手，直到受邀參與《擊浪青春》配音後，「我感受到賽艇的困難、運動的熱血，以及團隊合作的重要性」。喊話觀眾親自進電影院感受運動帶來的熱血青春。該片上週末在台北試映，影迷直呼「畫面超美，看完都被療癒了」。《擊浪青春》將於9月5日在台上映。

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