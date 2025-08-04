59歲搖滾詩人自嘲阿伯 齊藤和義帶10多把吉他登台

齊藤和義出道首次海外開唱獻給台灣，讓全場歌迷滿載而歸。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／新北報導〕「搖滾詩人」齊藤和義縱橫日本樂壇超過30年，前天將出道首次海外演出獻給台灣，不但以「打給賀」打招呼，還連秀好幾次「豆花」的台語，大讚實在太好吃了。

這是齊藤和義巡演壓軸場，他透露之前就曾來過台灣旅遊，如今終於可以來台演出，實在非常感激。他表演的場地是新莊的Zepp New Taipei，是不少日本歌手來台表演首選，59歲的齊藤和義笑說：「據說來到這裡演出的日本藝人不少，但大多是年輕人，像我這個年紀的『阿伯』並不多，真的沒問題嗎？」歌迷當然大喊「逮久補」歡迎他的到來。

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齊藤和義帶著寶貝吉他來台演出。（翻攝自IG）

齊藤帶來包括《如常風景》、《一直都喜歡你》等超過20首歌曲，還攜帶10多把私人吉他上場，讓歌迷聽得如癡如醉，而曾在台灣串流平台上創下前3名佳績的不敗名曲《One More Time》，更是掀起全場大合唱，場面十分熱烈。

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