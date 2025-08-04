曾國城朝聖《日落大道》超震撼 戴愛玲數度熱淚盈眶

曾國城（左圖）和黃鐙輝對莎拉布萊曼的演出讚不絕口。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾國城、聶雲、黃鐙輝、戴愛玲昨現身國家戲劇院朝聖安德魯洛伊韋伯的經典音樂劇《日落大道》。長年主持各類文化節目的聶雲沉穩總結：「這不只是一部戲，而是一面鏡子，照出每一位藝人內心的投影。」

聶雲表示《日落大道》是一面鏡子，照出每一位藝人內心的投影。（記者潘少棠攝）

曾國城對莎拉布萊曼的演出充滿期待，大讚：「她是音樂劇界的傳奇角色，這次能在台灣看到她詮釋諾瑪，真的非常難得。」觀賞後他更感動說：「很少看到音樂劇能將情緒拉得這麼滿，連每一次轉場都像鏡頭剪輯，戲劇感強烈得就像現場拍攝的電影，真的非常震撼。」

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曾國城與沈玉琳交情深厚，被問及上月住院的沈玉琳病況時，他表示：「聽說他在休息了。」但坦言不清楚最新病況：「我也想知道。」並透露兩人已有一段時間沒見面了。

戴愛玲被莎拉布萊曼的演出感動落淚。（記者潘少棠攝）

黃鐙輝則說：「我特別喜歡這種角色深度與細節慢慢堆疊出來的戲，諾瑪這個角色既迷人又悲傷，是每一個表演者都會理解的心境與孤寂。」

戴愛玲則從聲音出發，深受觸動：「她不只是唱得好，而是每一個旋律都像人物心裡的獨白，音樂和情節完美交織。我好幾次聽到熱淚盈眶，諾瑪最後一段簡直太震撼了。」

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