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一拍即合 凱蒂佩芮爆約會加拿大前總理杜魯道

凱蒂佩芮（左）和加拿大前總理杜魯道（右）被拍到一起用餐，開心互動。（達志影像、美聯社、歐新社）凱蒂佩芮（左）和加拿大前總理杜魯道（右）被拍到一起用餐，開心互動。（達志影像、美聯社、歐新社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕40歲的美國歌手凱蒂佩芮上個月底被拍到在蒙特羅與53歲的加拿大前總理賈斯汀杜魯道約會用餐，杜魯道還陪她遛狗散步，近日則有消息人士透露，凱蒂與杜魯道有很多共同點，稱得上是「一拍即合」！

凱蒂和前未婚夫奧蘭多布隆育有一女，不過兩人在6月底傳出分手，現則爆出她和杜魯道走得近，消息人士向《PEOPLE》雜誌透露：「他們對彼此都感興趣，但還需要一段時間才能看到進展。」主要是凱蒂還在跑巡演，「杜魯道現在則正在規劃自己的生活，因為他不再是加拿大總理了。但他們之間有一種吸引力，有很多共同點。」

知情人士談到：「音樂是他們眾多共同點之一。」另外凱蒂和杜魯道也都抱持樂觀的態度，「兩人都是理想主義者，仍然生活在一個他們認為可以做出改變的世界裡，儘管現在情況已變得更加艱難。」

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