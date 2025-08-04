姜河那被《牆外之音》搞到崩潰失控 嚇得親戚心臟快跳出來

姜河那在《牆外之音》為貼近角色素顏拍戲，詮釋主角面對人生挫敗感。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星姜河那在Netflix驚悚新片《牆外之音》飾演一名好不容易買下公寓的上班族宇成，不料飽受鄰居噪音困擾，人生逐漸失控。該片上線3天奪下全球Top 10電影第3名，因故事貼近社會寫實，引發觀眾共鳴。

姜河那在《牆外之音》個性被動，容易上當，他為此增重，全素顏演戲，並將鬍子修到合適長度符合角色形象，「我想描繪一個走到人家門口但無法開口的角色」，坦言最大挑戰是不能讓緊張感演成喜劇。

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片中姜河那堅信首爾房價會漲，盡全力買下公寓，之後為擺脫經濟困境，轉而投資虛擬貨幣，卻踏入無盡深淵。姜河那分享電影讓身邊的人很有共鳴，「有親戚聯繫我說故事和他經驗相似，連投資過程都一樣，看到心臟都快跳出來。」

姜河那今年作品大爆發，參與韓劇《魷魚遊戲3》和《你的味道》等至少3部作品；他說不太記得作品的觀眾人數或票房，但一定記得拍攝趣事，自信表示：「我要做的只有努力完成每一次的拍攝。」

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