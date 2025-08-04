高橋一生幸福爆棚 每天都100分

高橋一生（左）、導演渡邊一貴來台宣傳，大讚台粉實在太熱情。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕男星高橋一生、導演渡邊一貴來台宣傳日片《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》，此次故事場景從法國移師至義大利拍攝，高橋一生更主動要求導演把部分台詞從日文變成義大利文，讓他自嘲是「自作自受」。兩人也希望，有朝一日也能到台灣拍攝。

繼前作《岸邊露伴在羅浮》之後，高橋一生、導演渡邊一貴暌違2年再次來台宣傳系列作品，高橋一生對於台灣粉絲直率、毫不掩飾的喜歡印象深刻，還當場做出抓住雙手的動作，笑說：「台灣粉絲感覺會想抓住我的手說喜歡這部作品，這樣的感覺很新鮮。」

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高橋一生戴眼鏡造型被粉絲大讚，他受訪時也表達感謝。（記者王文麟攝）

★台粉熱情加持能量 導演渡邊一貴幸福指數89分

渡邊一貴直言，台灣觀眾比上一次還要更加熱情，且粉絲的能量是日本觀眾的數倍，看到台粉們開心的神情，讓他直呼自己的幸福指數是89分，剩下的11分是他進步的動力。片中提及的「幸福即絕望」，高橋一生認為，在體驗適當的絕望之後，才能嘗到幸福滋味，否則只會覺得乏味；現在的他十分滿足現況，直言活在當下就很幸福，每天都是100分。

演出「岸邊露伴」一角已經6年了，高橋一生還因為此片與女主角飯豐萬理江結婚。高橋一生表示，18歲時對未來感到迷惘，因緣際會下看了原著《JoJo的奇妙冒險》，岸邊露伴這個角色啟發了他，「露伴追求喜愛的東西、貫徹自己的信念，即使被別人說是怪人也無所謂，我從中學習到，我也可以像他一樣！」電影將於8月15日在台灣正式上映。

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