五迷看同套演出四五刷 五月天笑問審美疲勞

阿信（前）認為五月天換了任何團員都會不習慣。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天最近繼續進行「回到那一天」演唱會，團員發現有很多歌迷已經看了同套演出四、五次，阿信和冠佑好奇問：「站在台上都一樣，還是這5個，會不會審美疲勞？」歌迷高喊「不會！」

阿信開玩笑說：「如果冠佑換言承旭，我也不太習慣，我們台上5個老朋友，和台下的老朋友們，統統帶著最特別的回憶回家。」提到言承旭，7月份五月天兩度促成F4在他們的演唱會上合體，F4也計畫推出新歌。

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五月天在鳥巢的演唱會邀請到汪蘇瀧當嘉賓，雙方都曾為偶像劇《難哄》獻唱，這次同台飆唱阿信創作的主題曲《任性》，以及汪蘇瀧的歌《像晴天像雨天》，汪蘇瀧原本就是五月天的歌迷，事後開心分享合照並說：「離五月天最近的一天，今天在旁邊。」

阿信開玩笑問汪蘇瀧：「你說你是五月天的歌迷我不相信，我出題目考你。」果然無論是《乾杯》、《如果我們不曾相遇》都難不倒他，還如願和五月天合唱《天使》。

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