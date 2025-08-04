Janet奔總統府上戲 莊凱勛為妻小備避難包

Janet（左）飾演台灣總統，在總統府演講。（牽猴子提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Janet」謝怡芬、連俞涵、莊凱勛、侯彥西主演的台劇《零日攻擊》前天開播，劇情以單元形式呈現「開戰倒數24小時」內，各階層人物所面臨的抉擇與掙扎。

連俞涵在《零日攻擊》飾演主播。

（牽猴子提供）

談起若即將面臨戰爭，第一件事會做什麼？連俞涵、侯彥西異口同聲選擇「活在當下」，Janet直言：「我要衝去吃麻辣火鍋，把想吃的都先吃一遍！」莊凱勛則顯得有備而來，早已準備好避難包，甚至連車上也備有自我防護用品。他透露，曾被孩子問過戰爭來了怎麼辦，他語重心長回答：「爸爸會親親抱抱你們，把你們藏起來，但我可能會離開，因為我要去守護這個地方。」一番話感動全場。

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莊凱勛（左起）、Janet、連俞涵、侯彥西主演《零日攻擊》。

（台灣大哥大MyVideo提供）

Janet在劇中挑戰女總統一角，印象最深的是多場實景拍攝：「我們真的在總統府演講，也去了刑事局取景。」其中一場在軍事基地拍攝時，導演喊話讓「臨演」軍人移動，事後才被提醒：「那是真的軍人啦！」笑翻現場所有人。連俞涵則透露自己是邊煮麵邊接到角色邀約，「講完麵還沒爛，我就決定接下來演主播！」侯彥西不忘補一刀：「這叫煮著煮著就煮成主播了！」

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