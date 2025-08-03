丁噹熱唱擊退雨神 粉絲心疼幫擦汗
丁噹11月將在小巨蛋開唱，昨天在台北信義區舉辦簽票會。（記者胡舜翔攝）
〔記者陽昕翰／台北報導〕丁噹昨天在信義區舉辦簽票會，本來現場下著大雨，她才登台就火速放晴，讓她開心說：「我一來就出太陽，有晴女的體質，感覺可以做個晴天娃娃的周邊。」她在台上唱到香汗淋漓，還有粉絲伸手幫她擦汗。
丁噹（中）唱到噴汗，台下歌迷伸手幫偶像擦汗。（記者胡舜翔攝）
丁噹即將四度站上小巨蛋，「夜遊 A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會11月15、16日登場，首場門票已經完售。
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有「OST女王」稱號的丁噹，昨天獻唱多首戲劇經典夯曲，包括《我愛他》、《手掌心》在內，每首都讓現場歌迷跟著大合唱，她開心說：「大家的聲音好大，如果大家聽不夠、唱不夠，我們11月來小巨蛋一起唱。」
至於小巨蛋演唱會是否會有嘉賓，丁噹賣關子說：「只能說非常精彩，但真的不能透露，覺得大家會玩得很開心。」而她首次挑戰連唱兩天，打算安排不同驚喜，「第二天會做OST組曲，我覺得會帶給大家很好的氣氛。」
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