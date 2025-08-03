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娛樂 最新消息

濱崎步寵台粉「TAIPEI」穿上身 百變女王登場如時尚秀

濱崎步在安可橋段穿上印有「TAIPEI」字樣的服飾向現場粉絲致意。（大步整合行銷提供）濱崎步在安可橋段穿上印有「TAIPEI」字樣的服飾向現場粉絲致意。（大步整合行銷提供）

「日本流行女皇」濱崎步暌違17年第3度來台開唱，前天起一連兩天在台北小巨蛋登台，吸引2.6萬名粉絲共襄盛舉。她勁歌熱舞近3小時，帶來23首夯曲，換穿8套造型華麗的舞台服裝，展現百變女王風範。她一度感動落淚，安可橋段更穿上印有「TAIPEI」字樣的服飾向現場粉絲致意。

濱崎步暌違17年第3度來台開唱，一連兩天嗨翻台北小巨蛋。（大步整合行銷提供）濱崎步暌違17年第3度來台開唱，一連兩天嗨翻台北小巨蛋。（大步整合行銷提供）

46歲的濱崎步此次以「四面台」形式火力全開，開場就帶來《INSPIRE》、《Duty》等夯曲，瞬間炒熱現場氣氛。整場表演中除了勁歌熱舞，還當場與舞者上演歌舞劇，充滿戲劇性的演出讓人看得目不轉睛。演出過程更不時用中文說「大家一起唱」！還用英文大讚「台北，你們是我的寶藏！」

濱崎步寵台粉「TAIPEI」穿上身 百變女王登場如時尚秀濱崎步開金嗓，讓全場粉絲如癡如醉。
（大步整合行銷提供）

曲目安排展現濱崎步對自身音樂旅程的深刻回顧與主題鋪陳的巧思，天后唱到《Voyage》時還將麥克風指向現場粉絲，邀請全場大合唱，更用中文問「玩得開心嗎？」聽到現場爆出歡呼聲，讓她忍不住掉淚，相當感性。

濱崎步勁歌熱舞近3小時。（大步整合行銷提供）濱崎步勁歌熱舞近3小時。（大步整合行銷提供）

對於重返小巨蛋舞台，濱崎步感慨表示：「我從來沒有想過，我可以再次回來這裡，在17年過後，所以我現在是17歲。」更允諾會再回來。而有別於首日，濱崎步於安可結束後，再度驚喜登台，並三度真情流露而落淚，對粉絲表示「是你們讓我出來的，這是我第一次（再登台），我不敢相信！」隨後再度清唱《Who…》獻給粉絲，為此次演唱會台灣場畫下完美句點。

濱崎步勁歌熱舞近3小時。（大步整合行銷提供）濱崎步勁歌熱舞近3小時。（大步整合行銷提供）

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