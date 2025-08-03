胡瓜飆汗16蹲、歐漢聲「撇婚變」陪跳─賴慧如、舒子晨放送裸背M字腿

胡瓜（左）與歐漢聲（右）挑戰16蹲，誠意十足跳到噴汗。（萬星傳播提供）

〔記者陽昕翰／台中報導〕由綜藝天王胡瓜親自統籌的「鑽石舞台之夜」演唱會，昨晚在台中中興大學惠蓀堂熱鬧登場，主持人歐漢聲受訪澄清婚變傳言；還有李翊君、翁立友、洪榮宏、康康、曾心梅等實力派唱將助陣，加上火辣的Luxy Girls及青春洋溢的AKB48 Team TP接力登台。

歐漢聲（左起）、胡瓜與康康搭擋主持，展現默契。（萬星傳播提供）

康康曝分房12年 認睡客廳品質更好

昨晚由AKB48 Team TP擔任開場，她們再度與胡瓜、歐漢聲同台，拉著兩位前輩挑戰16蹲，胡瓜敬業十足，在台上跳到滿頭大汗，體力看來很不錯。歐漢聲演出前受訪澄清分居傳言，無奈回應「滿莫名的」，更不相信會有鄰居去跟媒體爆料。康康受訪則自曝跟老婆已經「分房」12年，打趣幾乎都是睡客廳，認為這樣睡眠品質比較好，感情也沒有影響。

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「演藝傳承」是胡瓜推動「鑽石舞台之夜」公益列車非常重視的概念，特別邀來許多年輕藝人演出，包括愛徒賴慧如就與Luxy Girls搭擋共演。當賴慧如唱到《叉燒包》時，與啦啦隊女神們一字排開，在台上換裝脫掉紗裙，有「小謝金燕」之稱的舒子晨看來超辣，不斷放送長腿裸背跟性感M字腿，台下觀眾反應熱烈。

舒子晨加碼表演一字馬。（萬星傳播提供）

李翊君登鑽石之夜 獲讚如行走的CD

傳唱天后李翊君10月即將首度站上台北小巨蛋，此回「鑽石舞台之夜」登台獻唱《雪珂》、《青青河邊草》、《庭院深深》等瓊瑤金曲，還有自己的招牌歌《苦海女神龍》。李翊君也與新人鍾采穎合唱《還珠格格》的片尾曲《雨蝶》，沒想到主持人康康聽完卻笑虧：「美中不足，妳剛剛是唱對嘴嗎？」驚呼李翊君的現場實力，根本就像行走的CD。

唱功精湛的李翊君，為小巨蛋個唱提前暖身。（萬星傳播提供）

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