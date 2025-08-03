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李雅英曝沈玉琳病倒前狀況 盼健康回歸

李雅英擔任品牌一日店長，盼病中的沈玉琳能健康回歸。（記者胡舜翔攝）李雅英擔任品牌一日店長，盼病中的沈玉琳能健康回歸。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李雅英昨出席巧克力品牌一日店長，現場擠滿熱情粉絲搶拍。上個月她才與沈玉琳一起錄影，近日沈玉琳病倒住院，她透露當時工作沒察覺沈玉琳異樣，盼對方能夠健康回歸螢光幕前。

李雅英日前得知沈玉琳生病消息就有透過經紀人傳訊關心，也說前陣子一起錄影時，沈玉琳一如往常很照顧大家，「感覺沒有什麼太大不同，所以聽到他生病很驚訝。」李雅英表示，雖然之前在節目上說不喜歡沈玉琳變瘦、會讓她看起來很大隻，但當時只是開玩笑，知道沈玉琳是為了健康瘦身的。由於沈玉琳仍需休養，據了解他所主持的《11點熱吵店》將由小禎與唐綺陽一起主持。

而下週就是父親節，李雅英在台灣仍有行程，笑說當天會想著爸爸一起過，至於月底的七夕，是否會希望有白馬王子出現？李雅英則說自己還在等當兵的許光漢，講完隨即喊對不起，深怕玩笑話會讓許光漢嚇到，反應相當可愛。

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