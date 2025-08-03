林逸欣延宕3年辦婚宴 甜挽帥尪最幸福的演出

林逸欣（左）補辦婚宴，首度帶著老公Tony面對媒體。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕林逸欣昨與從事科技業的老公Tony於補辦婚宴。兩人2021年宣布喜訊，當時萬事皆備，卻遇上COVID-19疫情攪局，只得順勢延期，隔年7月索性先完成登記，但婚宴一波三折，共準備了3次，光是喜帖就重印3次，這場歷經3年疫情延宕的喜宴，在親友滿滿祝福中順利完成。林逸欣感性表示：「這是我最幸福的一場演出。」

Tony首度面對媒體顯得淡定，他笑說：「這是第一次，不過沒那麼緊張啦！現在心情還好。」他透露私下常稱太座林逸欣為「老闆」，「她是我真正的老闆，交代我怎麼處理，我就怎麼處理。」

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林逸欣笑說當初才認識兩週就「騙」Tony回台南：「我說要回家吃飯，順便問他要不要去台南玩，就帶他見爸媽了。」她坦言爸媽一開始並不滿意Tony：「因為我從來沒有帶過男生回家。」談到對Tony的第一印象，她說：「他人很好、很照顧朋友，外型乾乾淨淨。」Tony打趣回：「就是沒什麼優點的意思。」她當眾放閃彈：「都是優點！」

Tony大方承認對林逸欣一見鍾情：「第一次見到她，對她印象超好，她一直笑笑的，沒有距離感，也沒看過她發什麼脾氣，很有耐心。」他主動向林逸欣加微信，感情迅速升溫。

李運慶（右三）、李佳豫（左四）分手10年，同框擔任林逸欣、Tony婚宴的伴郎伴娘。（記者陳奕全攝）

★李運慶與舊愛李佳豫同框 老婆洪詩不介意

伴郎伴娘名單，驚見曾交往5年、分手10年的李運慶、李佳豫。兩人2015年宣布分手後，依舊保持良好互動。林逸欣受訪時笑說，李佳豫一口答應當伴娘，李運慶則是拍她第一部戲《艋舺燿輝》認識的好友。

李運慶的老婆洪詩與女兒「哺哺」全程陪同，對於老公和前女友一同擔任伴郎伴娘，她大方笑說：「完全不會介意！」李運慶表示，自己與新郎Tony是國小、國中同學，「我們國中同班的時候，他就說『我以後結婚，你要當我伴郎』，我們認識太久了。」

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