晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林逸欣延宕3年辦婚宴 甜挽帥尪最幸福的演出

林逸欣（左）補辦婚宴，首度帶著老公Tony面對媒體。（記者陳奕全攝）林逸欣（左）補辦婚宴，首度帶著老公Tony面對媒體。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕林逸欣昨與從事科技業的老公Tony於補辦婚宴。兩人2021年宣布喜訊，當時萬事皆備，卻遇上COVID-19疫情攪局，只得順勢延期，隔年7月索性先完成登記，但婚宴一波三折，共準備了3次，光是喜帖就重印3次，這場歷經3年疫情延宕的喜宴，在親友滿滿祝福中順利完成。林逸欣感性表示：「這是我最幸福的一場演出。」

Tony首度面對媒體顯得淡定，他笑說：「這是第一次，不過沒那麼緊張啦！現在心情還好。」他透露私下常稱太座林逸欣為「老闆」，「她是我真正的老闆，交代我怎麼處理，我就怎麼處理。」

林逸欣笑說當初才認識兩週就「騙」Tony回台南：「我說要回家吃飯，順便問他要不要去台南玩，就帶他見爸媽了。」她坦言爸媽一開始並不滿意Tony：「因為我從來沒有帶過男生回家。」談到對Tony的第一印象，她說：「他人很好、很照顧朋友，外型乾乾淨淨。」Tony打趣回：「就是沒什麼優點的意思。」她當眾放閃彈：「都是優點！」

Tony大方承認對林逸欣一見鍾情：「第一次見到她，對她印象超好，她一直笑笑的，沒有距離感，也沒看過她發什麼脾氣，很有耐心。」他主動向林逸欣加微信，感情迅速升溫。

李運慶（右三）、李佳豫（左四）分手10年，同框擔任林逸欣、Tony婚宴的伴郎伴娘。（記者陳奕全攝）李運慶（右三）、李佳豫（左四）分手10年，同框擔任林逸欣、Tony婚宴的伴郎伴娘。（記者陳奕全攝）

★李運慶與舊愛李佳豫同框  老婆洪詩不介意

伴郎伴娘名單，驚見曾交往5年、分手10年的李運慶、李佳豫。兩人2015年宣布分手後，依舊保持良好互動。林逸欣受訪時笑說，李佳豫一口答應當伴娘，李運慶則是拍她第一部戲《艋舺燿輝》認識的好友。

李運慶的老婆洪詩與女兒「哺哺」全程陪同，對於老公和前女友一同擔任伴郎伴娘，她大方笑說：「完全不會介意！」李運慶表示，自己與新郎Tony是國小、國中同學，「我們國中同班的時候，他就說『我以後結婚，你要當我伴郎』，我們認識太久了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中