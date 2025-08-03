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杜琪峯2019年辭評審向金馬獎致歉 喊話明年一定來

導演杜琪峯昨出席電影《黑社會》映後座談，對於當初請辭金馬評審致歉，並表示明年會想辦法參加金馬獎。（國家影視聽中心提供）導演杜琪峯昨出席電影《黑社會》映後座談，對於當初請辭金馬評審致歉，並表示明年會想辦法參加金馬獎。（國家影視聽中心提供）

〔記者許世穎／台北報導〕香港名導杜琪峯昨出席「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」影展的《黑社會》映後座談，親自表示2019年未能履行第56屆金馬獎評審團主席一職感到遺憾，「對金馬獎感到很抱歉，希望可以完成對金馬獎的責任！」他更在下一場活動中脫口而出「明年一定想辦法來金馬獎」，引來全場熱烈掌聲。

談到《黑社會》，杜琪峯強調不想拍成傳統的黑幫英雄片，刻意深入訪談多位老一輩黑幫成員，「其實在我心底黑社會絕對不是英雄，黑社會本質就是偷、搶，人多欺負人少，所有壞事都做，所以我訪問的人都說『這不是黑社會電影啊！』」他表示，片中角色所展現的人性與社會縮影，才是觀眾喜愛的關鍵。

杜琪峯昨在國家影視聽中心布置的銀河映像辦公室拍照留念。（記者許世穎攝）杜琪峯昨在國家影視聽中心布置的銀河映像辦公室拍照留念。（記者許世穎攝）

現今難暢所欲言   盼80歲前完成《黑社會3》

回顧拍片歷程，杜琪峯坦言早在續集結束的5年後就想拍第3集，更說有些話太敏感，「大家自己領略一下，不然我下飛機就被抓了！」他感嘆現今已難像過去般暢所欲言，並勉勵年輕創作者要更聰明面對時局，語帶期待地說：「希望在80歲前完成《黑社會3》，完成不了就是天注定。」

最後有觀眾問及是否還有機會擔任金馬評審，杜琪峯誠摯回應：「其實很對不起金馬獎，當初不是我不想來，而是不想害到別人。」他也肯定金馬獎對華語電影走向國際的貢獻，盼能有機會再為金馬效力。「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」影展自即日起至9月20日在國家影視聽中心舉行。

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