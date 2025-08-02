魏如萱才剛認愛 小男友爆約會舊愛

魏如萱認愛小男友，仍陷三角戀。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕42歲金曲歌后魏如萱日前才認愛小21歲的男友Ian，戀情公開備受矚目，沒想到男方昨天卻被拍到與舊愛若盈騎機車約會，三人的關係令人霧裡看花。昨晚魏如萱沒有主持電台節目，而經紀人至截稿前尚未做出回應。

Ian（右）昨被拍到與舊愛若盈騎機車約會。（翻攝自臉書）

魏如萱高調認愛小21歲的鮮肉男友，卻深陷三角戀疑雲，連日來被網友攻擊。昨天Ian被目擊跟網美若盈在台北街頭騎機車約會，網友Shellyfu0825在Threads發文：「難得上來台北一趟看到最火紅的主角們，男帥女美真的很難不注意！」

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這幾天魏如萱深陷緋聞風暴，她在錄製電台節目時也抒發心聲，「明明還不太認識他，但你就知道我要愛他，很想花很多時間跟他賭。」看來對Ian仍有著滿滿愛意。由於魏如萱昨晚的節目是預錄播出，電台回應：「waa（魏如萱）因工作行程安排，今晚《OH夜DJ》節目已先預錄，非現場直播。」低調神隱沒有露面。

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