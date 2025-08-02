步姐攻蛋 王彩樺變裝送花朝聖

濱崎步小巨蛋連唱兩天。

（大步整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「步姐」濱崎步昨起一連兩天在台北小巨蛋開唱，有著「台灣濱崎步」綽號的王彩樺特別送上祝賀花籃，並帶著兩個女兒來看演唱會，表示興奮到流汗，因為期待很久了。

王彩樺昨特別戴上金色假髮朝聖濱崎步。（記者王文麟攝）

早年因為有粉絲稱王彩樺長得很像濱崎步，王彩樺因此「借名」10幾年，昨天卻是第一次看到濱崎步本尊，一大早就起來打扮，在家翻箱倒櫃找出最像濱崎步的服裝，並戴上金色假髮，希望能看起來更年輕、更可愛。

請繼續往下閱讀...

濱崎步暌違17年再度來台舉行演唱會，不少粉絲搶著與濱崎步的看板合影。（記者王文麟攝）

她笑說，不管去哪都被叫濱崎步，大家反而忘記她叫王彩樺，自虧：「一直用濱崎步的名字這麼久，真的不好意思，我臉皮太厚，真的拍謝。」她想對濱崎步說：「我好愛妳，對不起！」強調會熱情滿滿，一直嗨到最後。

濱崎步暌違17年再度來台舉行專場演唱會，吸引上萬名粉絲進場朝聖，昨天儘管下起大雨，不過粉絲熱情不減，有不少粉絲在場外聚集，有20年死忠粉絲帶著父母一起來看演唱會，也有人穿禮服想向濱崎步求婚，也有人特別從澳洲回台，只為了一睹偶像風采。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法