晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

步姐攻蛋 王彩樺變裝送花朝聖

步姐攻蛋 王彩樺變裝送花朝聖濱崎步小巨蛋連唱兩天。
（大步整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「步姐」濱崎步昨起一連兩天在台北小巨蛋開唱，有著「台灣濱崎步」綽號的王彩樺特別送上祝賀花籃，並帶著兩個女兒來看演唱會，表示興奮到流汗，因為期待很久了。

王彩樺昨特別戴上金色假髮朝聖濱崎步。（記者王文麟攝）王彩樺昨特別戴上金色假髮朝聖濱崎步。（記者王文麟攝）

早年因為有粉絲稱王彩樺長得很像濱崎步，王彩樺因此「借名」10幾年，昨天卻是第一次看到濱崎步本尊，一大早就起來打扮，在家翻箱倒櫃找出最像濱崎步的服裝，並戴上金色假髮，希望能看起來更年輕、更可愛。

濱崎步暌違17年再度來台舉行演唱會，不少粉絲搶著與濱崎步的看板合影。（記者王文麟攝）濱崎步暌違17年再度來台舉行演唱會，不少粉絲搶著與濱崎步的看板合影。（記者王文麟攝）

她笑說，不管去哪都被叫濱崎步，大家反而忘記她叫王彩樺，自虧：「一直用濱崎步的名字這麼久，真的不好意思，我臉皮太厚，真的拍謝。」她想對濱崎步說：「我好愛妳，對不起！」強調會熱情滿滿，一直嗨到最後。

濱崎步暌違17年再度來台舉行專場演唱會，吸引上萬名粉絲進場朝聖，昨天儘管下起大雨，不過粉絲熱情不減，有不少粉絲在場外聚集，有20年死忠粉絲帶著父母一起來看演唱會，也有人穿禮服想向濱崎步求婚，也有人特別從澳洲回台，只為了一睹偶像風采。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中