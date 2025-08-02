江蕙心繫中南部災情 捐千萬賑災-誠心祈求天佑台灣

天后江蕙閉關籌備演唱會，依舊心繫中南部的暴雨災情。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后江蕙將在台北小巨蛋開唱，這幾天在家閉關看新聞，得知中南部暴雨災情慘重，台南、嘉義等地出現嚴重停水、停電的情況，還有許多阿公阿嬤無家可歸，感到非常心疼。江蕙決定捐出新台幣1000萬元的善款給財團法人賑災基金會，誠心希望天佑台灣，保護這塊美麗的土地。

江蕙上月才在高雄巨蛋演唱會提到，颱風造成中南部的嚴重災情，讓她非常擔心，唱到《月娘啊聽我講》這首歌時特別有感。由於嘉義是江蕙的出生地和爸爸的故鄉，而台南則是媽媽的家鄉，聽聞兩地災情慘重，內心滿是不捨。

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據了解，江蕙前天深夜看了新聞好難過，立刻與經紀人討論，她一度想親自拿錢去給災民，希望能提供幫助的心意。最終在經紀團隊的協助下，江蕙已將千萬善款捐給財團法人賑災基金會，更盼望能結合大家的力量，拋磚引玉，幫助受災民眾儘早重建家園、回歸正常生活。

江蕙目前正在閉關準備台北演唱會，首場8月8日父親節當天在台北小巨蛋登場，演出一直持續到9月1日，共計15場的演出。由於演唱會的口碑熱烈，許多粉絲哀號搶不到門票，主辦單位評估過後，決定台北場加開座位，增加可以入場觀看的歌迷人數，購票可洽寬宏藝術。

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