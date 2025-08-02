杜琪峯為專題影展站台 笑談《鎗火》幕後

導演杜琪峯暌違多年再度來台出席公開影展活動，心情相當好。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／台北報導〕香港名導杜琪峯昨出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」開幕片《鎗火》映前活動，闊別多年來台參與公開影展活動，魅力依舊無法擋。他謙虛表示︰「今天很開心他們把我很多作品放在這個戲院裡面，讓大家可以批評！」

杜琪峯憑藉《鎗火》獲得第37屆金馬獎與第19屆香港電影金像獎最佳導演，以250萬港幣（約台幣952.5萬元）的製作費，在商場用近乎即興的方式，拍出至今香港影壇仍難以超越的精彩槍戰戲，此次開幕放映票券在開賣當天立刻秒殺、一位難求，現場吸引大批影迷粉絲爭相目睹傳奇影人風采。

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杜琪峯表示，當年邱復生老闆給了他250萬港幣資金，「當時在香港完全沒有人投資電影，我很開心回香港，第二天沒有劇本，什麼都沒有就開始拍，結果19天拍完，因為錢差不多完了！」他也表示︰「裡面可能很多錯誤，但是請大家原諒一下！」

「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」專題影展即日起至9月20日在國家影視聽中心舉行，更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官方網站查詢。

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