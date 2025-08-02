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張睿家瞞婚6年花300萬補辦婚宴 黃安若曝做人計畫送最棒生日禮物

張睿家（左）成為人夫6年，總算與太太黃安若補辦婚宴。（記者陳奕全攝）張睿家（左）成為人夫6年，總算與太太黃安若補辦婚宴。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕張睿家與黃安若交往13年、登記結婚6年，昨在翡麗詩莊園補辦婚宴，砸近300萬元、席開22桌。兩人也同步展開做人計畫，張睿家說：「希望越快越好！」黃安若透露，3月開始進行試管療程，在老公生日當天成功取出9顆卵子，開心直呼：「是最棒的生日禮物！」

婚後多年未公開夫妻身分，張睿家坦言，主要是怕時機不對，「如果在新戲宣傳時講出來，回家真的會跪算盤，太不夠正式了。」黃安若則笑說：「沒關係，我也沒有承認。」

張睿家提到補辦婚宴是為了滿足雙方長輩的期待，尤其父親罹患直腸癌第三期，也想藉此沖喜，原打算簡單辦桌，結果名單越列越多，桌數增加至22桌，他笑說：「價值不菲，看到金額真的有嚇到。」

張睿家、黃安若在親友祝福下步入禮堂，右為張睿家的爸爸。（LinLi Boutique提供）張睿家、黃安若在親友祝福下步入禮堂，右為張睿家的爸爸。（LinLi Boutique提供）

張睿家自認婚後轉變許多，「這應該是我人生的轉捩點」，黃安若笑說，雖然交往期間有摩擦，但她從沒想改變對方，「那就不是張睿家了」。被問是否有「馴服野馬」的感覺，她說老公其實很傳統低調，「本質上是個乖巧的小孩。」

證婚儀式在教堂舉行，張睿家親筆寫下婚禮書約，朗讀時哽咽落淚，張父也在婚宴致詞時感動說：「本來不確定這場婚禮能不能辦成，沒想到今天真的實現了。」

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