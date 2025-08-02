晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

白冰冰砸6000萬拍《天知道》 翁家明禁慾8個月被懷疑「性 」能

跆拳道國手胡子萱（左起）、林義芳、白冰冰、翁家明、倪齊民和葛兆恩出席《天知道》首映會，分享拍攝心得。（三立提供）跆拳道國手胡子萱（左起）、林義芳、白冰冰、翁家明、倪齊民和葛兆恩出席《天知道》首映會，分享拍攝心得。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕白冰冰昨和翁家明、林義芳、倪齊民、葛兆恩、跆拳道國手胡子萱等人參與三立七點檔新戲《天知道》首映會，白冰冰為這齣戲砸6000萬，還特別擲了8個聖筊才確定讓翁家明飾演玄天上帝，翁家明也不辜負她的期待，為角色禁慾8個月。

白冰冰質疑他是否禁慾時，翁家明老神在在回：「我可以進到神龕，就是有做到！」白冰冰還虧他禁慾8個月後「還能用嗎」，翁家明打蛇隨棍上回：「我就拚命做！」白冰冰不忘補充說：「這要問俞小凡才準。」讓現場哈哈大笑。

倪齊民飾演反派冥王，不用禁慾，還和方文琳有感情線，白冰冰開玩笑說：「他應該包個大紅包給我，讓他壞中帶情，還有戀愛可談！」

而白冰冰首度和三立合作，談到這段緣分，原來「神助攻」。她3個月前將片花送到電視台，始終沒下文，直到10天前她去白沙屯媽祖廟祈福，回程便接到三立回覆，確認合作無誤。她感動直呼：「好神喔！這根本就是媽祖和玄天上帝聯合安排的神助攻！」

賀一航（左起）、白冰冰、沈玉琳2019年搭檔主持節目《我愛冰冰Show》。（資料照，中視提供）賀一航（左起）、白冰冰、沈玉琳2019年搭檔主持節目《我愛冰冰Show》。（資料照，中視提供）

此外，白冰冰上月底看到沈玉琳因病住院新聞嚇了一跳，以為報導太誇張，後來打電話、傳訊息給沈玉琳，對方都不回應，讓她覺得不對勁，受訪時雙手合十為他祈福說：「我們都是艱苦人，關關難過關關過。」

她看沈玉琳一路從幕後轉戰到幕前當主持，還打趣：「以前他當製作人，我是恨他的，因為他叫我摸恐怖箱。」後來一起主持《我愛冰冰Show》，有革命情感。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中