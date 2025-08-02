白冰冰砸6000萬拍《天知道》 翁家明禁慾8個月被懷疑「性 」能

跆拳道國手胡子萱（左起）、林義芳、白冰冰、翁家明、倪齊民和葛兆恩出席《天知道》首映會，分享拍攝心得。（三立提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕白冰冰昨和翁家明、林義芳、倪齊民、葛兆恩、跆拳道國手胡子萱等人參與三立七點檔新戲《天知道》首映會，白冰冰為這齣戲砸6000萬，還特別擲了8個聖筊才確定讓翁家明飾演玄天上帝，翁家明也不辜負她的期待，為角色禁慾8個月。

白冰冰質疑他是否禁慾時，翁家明老神在在回：「我可以進到神龕，就是有做到！」白冰冰還虧他禁慾8個月後「還能用嗎」，翁家明打蛇隨棍上回：「我就拚命做！」白冰冰不忘補充說：「這要問俞小凡才準。」讓現場哈哈大笑。

請繼續往下閱讀...

倪齊民飾演反派冥王，不用禁慾，還和方文琳有感情線，白冰冰開玩笑說：「他應該包個大紅包給我，讓他壞中帶情，還有戀愛可談！」

而白冰冰首度和三立合作，談到這段緣分，原來「神助攻」。她3個月前將片花送到電視台，始終沒下文，直到10天前她去白沙屯媽祖廟祈福，回程便接到三立回覆，確認合作無誤。她感動直呼：「好神喔！這根本就是媽祖和玄天上帝聯合安排的神助攻！」

賀一航（左起）、白冰冰、沈玉琳2019年搭檔主持節目《我愛冰冰Show》。（資料照，中視提供）

此外，白冰冰上月底看到沈玉琳因病住院新聞嚇了一跳，以為報導太誇張，後來打電話、傳訊息給沈玉琳，對方都不回應，讓她覺得不對勁，受訪時雙手合十為他祈福說：「我們都是艱苦人，關關難過關關過。」

她看沈玉琳一路從幕後轉戰到幕前當主持，還打趣：「以前他當製作人，我是恨他的，因為他叫我摸恐怖箱。」後來一起主持《我愛冰冰Show》，有革命情感。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法