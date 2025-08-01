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李千娜感性鳳還巢 愛女拚選秀出道

李千娜感性鳳還巢 愛女拚選秀出道李千娜（左）準備豬腳「回娘家」，與環球音樂台灣董事總經理謝定原碰面。
（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜21歲的女兒顧穎正在參加選秀節目，亮麗外型激似媽媽掀起話題，近來李千娜的工作也不停歇，宣布將與老東家合作新專輯，下半年除了發片、開設YouTube個人頻道《NaEasy_Channel》，還要在TICC舉辦大型個唱。

「星二代」顧穎外型亮麗，美貌激似媽媽李千娜。（踢帕娛樂提供）「星二代」顧穎外型亮麗，美貌激似媽媽李千娜。（踢帕娛樂提供）

李千娜準備豬腳「回娘家」，見到許多老同事，對於跟環球再次合作，感動表示：「看到大家都在，真的一度感動到差點落淚。但又怕自己太感性哭花了臉，只好趕緊收起情緒，謝謝大家願意一起努力。」對於斜槓成了YouTuber，李千娜表示：「其實這個頻道從5年前就開始籌備，希望透過影音內容挑戰與突破自己，讓大家看見最真實、更多面的我！」還成立了自己的影音團隊。

李千娜下半年將推出台語專輯，搶先透露主題以「電子花車」為發想，她要翻唱父母年代的經典台語歌曲，並進行改編，希望藉此讓更多人認識台語文化的美好。

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