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85歲鄒森洛杉磯辭世 不辦告別式骨灰撒大海

鄒森生前定居洛杉磯，仍持續投身藝術教育。（資料照，記者胡舜翔攝）鄒森生前定居洛杉磯，仍持續投身藝術教育。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深藝人鄒森（本名鄒忠禮）7月29日晚上10時10分在美國洛杉磯辭世，享壽85歲，他的母校台藝大證實此事，提到已遵循他生前遺願，不辦告別式，並將骨灰撒向大海。而他的前妻夏台鳳目前人在上海，昨聽聞製作人張光斗告知才知曉前夫離世，她僅說：「祈願他一路好走。」

鄒森年輕時模樣帥氣。（翻攝自臉書）鄒森年輕時模樣帥氣。（翻攝自臉書）

夏台鳳1974年和鄒森結婚，1年後生下兒子鄒少官，不料2人感情後來出現裂痕，1987年離婚。離婚後，鄒少官跟隨著鄒森生活，但和夏台鳳關係一直很好。只是鄒少官2015年底因罹患肺癌，年僅40歲就病逝，鄒森和夏台鳳經歷白髮人送黑髮人無盡哀痛，2人在兒子告別式上互動少，僅在家祭時彼此致意。

鄒森（右四）近年出席台藝大校友會活動。（翻攝自臉書）鄒森（右四）近年出席台藝大校友會活動。（翻攝自臉書）

鄒森出道後作品橫跨電視與電影，包括節目《你喜愛的歌》，以及電影《金沙刀》、電視劇《碧雲秋夢》、《清宮殘夢》、《再愛我一次》等，深受觀眾喜愛。

他近年旅居美國，長年定居洛杉磯，仍持續投身藝術教育，於「萬年青合唱團」擔任指揮與歌唱指導，舉辦70場大型公演，甚至站上美國國家音樂廳舞台。

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