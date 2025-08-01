晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

莎拉布萊曼精彩化聲諾瑪 《日落大道》彩排經典橋段

經典音樂劇《日落大道》昨舉行彩排記者會，莎拉布萊曼再度亮相，直言深入角色的情感。（寬宏提供）經典音樂劇《日落大道》昨舉行彩排記者會，莎拉布萊曼再度亮相，直言深入角色的情感。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕經典音樂劇《日落大道》30週年全新巡演版本首度來台演出，昨舉行彩排記者會，「美聲天后」莎拉布萊曼暌違30年再度演出音樂劇，演繹曾經榮耀一時卻被時代遺忘的女星諾瑪，感性形容：「她的生命軌跡，就像是無數女性藝術家的寫照。」

莎拉表示，多年巡演與錄音的經驗，現在可以更成熟、更深入的演繹諾瑪內心的孤寂與渴望。同台演出的澳洲演員堤姆德拉克斯飾演年輕編劇喬，他也分享：「喬非常人性化，他有理想，也有現實的掙扎。我覺得觀眾會從他身上看到自己在面對誘惑與良知時的選擇。」

昨記者會搶先彩排經典橋段《Let’s Do Lunch》，以磅礴音樂、震撼視覺與層層堆疊的情感描寫，引領觀眾走入夢與現實邊界的銀色世界，團隊也保證演出時絕對不會讓劇迷失望。《日落大道》將於明天起至10日在國家戲劇院演出，購票請洽寬宏售票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中