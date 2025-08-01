莎拉布萊曼精彩化聲諾瑪 《日落大道》彩排經典橋段

經典音樂劇《日落大道》昨舉行彩排記者會，莎拉布萊曼再度亮相，直言深入角色的情感。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕經典音樂劇《日落大道》30週年全新巡演版本首度來台演出，昨舉行彩排記者會，「美聲天后」莎拉布萊曼暌違30年再度演出音樂劇，演繹曾經榮耀一時卻被時代遺忘的女星諾瑪，感性形容：「她的生命軌跡，就像是無數女性藝術家的寫照。」

莎拉表示，多年巡演與錄音的經驗，現在可以更成熟、更深入的演繹諾瑪內心的孤寂與渴望。同台演出的澳洲演員堤姆德拉克斯飾演年輕編劇喬，他也分享：「喬非常人性化，他有理想，也有現實的掙扎。我覺得觀眾會從他身上看到自己在面對誘惑與良知時的選擇。」

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昨記者會搶先彩排經典橋段《Let’s Do Lunch》，以磅礴音樂、震撼視覺與層層堆疊的情感描寫，引領觀眾走入夢與現實邊界的銀色世界，團隊也保證演出時絕對不會讓劇迷失望。《日落大道》將於明天起至10日在國家戲劇院演出，購票請洽寬宏售票。

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