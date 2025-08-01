珍娜奧特嘉演《星期三》人紅遭誤解 盼打破陰暗角色框架

珍娜奧特嘉認為詮釋「星期三」極具挑戰與吸引力，但也希望未來能打破框架與既定印象。（Netflix提供）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線報導〕Netflix熱門影集《星期三》第2季即將上線，日前於倫敦舉行全球記者會，飾演「星期三」爆紅的珍娜奧特嘉於影集中因解決首季事件，在奈落學院聲名大噪，但聰明陰鬱的她其實並不渴望這一切。相較於角色對於成名感到困擾，22歲的珍娜接受外媒訪問時表示以前可能會因此苦惱，現在反而覺得沒什麼意義。

珍娜自認被嚴重誤解，甚至覺得自己的名字如今不再屬於自己，「我討厭別人對我有預設立場，而這份工作很大一部分就是要接受別人對你做出的各種假設。」她更透露對於在街上被粉絲認出總是會感到害怕，有時候甚至會遭受辱罵，「有些人因為你沒停下來理會，就會在你媽媽面前用很難聽的字眼罵你，真的非常可怕。」

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儘管希望未來演出能打破「陰暗類型」印象，但珍娜仍表示詮釋「星期三」充滿複雜層次，且極具挑戰性。至於是否希望自己能鼓舞年輕觀眾？她認為星期三堅強、有勇氣，也很有自信，從不低估自己，總是在努力學習新事物，同時充滿好奇心，「我真的認為她對女孩們是個很好的榜樣！」《星期三》第2季第1部將於8月6日在Netflix上線。

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