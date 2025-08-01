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天心因老公一句話噴汗又噴淚 渣尪馬志翔哭在心底

天心（左）挑戰盲人母親揪心演出，馬志翔自嘲太有才能演不了無能父親。（記者潘少棠攝）天心（左）挑戰盲人母親揪心演出，馬志翔自嘲太有才能演不了無能父親。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝、實習記者黃珮涵、鄭毓昕／台北報導〕大愛新作《我們六個》昨舉行首映記者會，天心、馬志翔等一票主演齊聚，感人片花讓全體淚灑現場，天心動情表示：「我相信傷痛不會好，但希望觀眾能感受到，每一次的幸福都來得不容易。」

天心相隔12年再與導演王傳宗合作，首度挑戰飾演盲人母親，一肩扛起養育六個孩子，卻遭小三逼迫導致悲劇。她表示近日韓國正值酷暑，老公想起她去年同時間正烈日下努力拍攝，突冒一句：「老婆妳辛苦了！」讓她感動到當場噴汗又噴淚。至於馬志翔飾演的「新老公」與真實生活中的老公誰比較帥？天心羞澀笑說：「Man的點不一樣啦！」

馬志翔詮釋無能父親笑喊：「很難演，畢竟我本身就是很有才能。」他回憶有場抱癲癇發作的天心奔跑送醫場景，狂奔3、4次才成功，「當時導演不喊卡，我百米衝刺都跑完了，腿軟大家還沒發現。」他透露看完片花有偷偷拭淚，「看到孩子們沒長歪、反而發光發熱，我真的哭在心底。」《我們六個》8月5日晚間八點在大愛電視首播。

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