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娛樂 最新消息

（人物專訪）張復建幸遇胡金銓演戲開竅 甩匠氣敲金鐘

張復建出道超過半世紀，一直很享受演戲帶給他的快樂。（記者潘少棠攝）張復建出道超過半世紀，一直很享受演戲帶給他的快樂。（記者潘少棠攝）

記者蕭方綺／專訪

曾2度獲得金鐘戲王的張復建連續6年參與舞台劇《解憂雜貨店》演出，劇中飾演替人解決煩惱的智者爺爺；戲外他的人生導師是導演胡金銓。

張復建9歲進入復興劇校學京劇，因年紀小，不懂演戲是什麼，根深柢固認為「聽一個命令、做一個動作」，出道後卻被說「演出有匠氣」，直到遇到曾當過演員的導演胡金銓，「他教我演戲，卻要我不能學他，讓我了解『意念存在』的重要。」隔年張復建就以《西施》的夫差角色拿下金鐘獎。

張復建（左）在《解憂雜貨店》中替許多煩惱的人解答內心問題。（果陀劇場提供）張復建（左）在《解憂雜貨店》中替許多煩惱的人解答內心問題。（果陀劇場提供）

★一點就通 從《冰點走進文藝愛情戲

後來電視台掀起一波瓊瑤熱，武生出身的他天天練功、吊腿，自認演戲底子不差，還拿了座金鐘卻無戲可演，只能硬著頭皮直接找電視台經理討論問題癥結，對方回：「你天天穿著練功褲、練功鞋，誰找你談戀愛？」張復建隔天就換上西裝、皮鞋在電視台走跳，從《冰點》開始進入文藝愛情戲。

難忘老三台榮景 工作超拚命開心

然而在演藝圈超過半世紀，他感嘆：「演員就是用生命來換取酬勞。」以往在老三台，1年365天，他有300天在工作，自嘲：「是隻豬都會演！」這樣的拚命也讓他賺得盆滿缽滿。回想當年在電視台拍戲，天天發現金酬勞，他樂呵呵說：「那時沒有1000元鈔票，1天片酬4000元，都是100、100的給，我會把現金塞在拍古裝的靴子裡，打瞌睡也要用繩子綁著靴子，免得錢被偷走。」回家後把靴子反倒，嘩啦嘩啦現金掉落，讓他樂不可支：「感覺好棒！」

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