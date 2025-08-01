張信哲提攜後輩揪合作 雞丁驚喜當《共犯》

張信哲將推出新專輯，力邀新生代音樂人合作新歌。（潮水音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王張信哲熱愛音樂，他時刻掌握華語樂壇動態，更不吝提攜後進，他非常欣賞曾入圍金曲獎的樂團「理想混蛋」，這次發片主動提出想要合作想法。「理想混蛋」主唱雞丁接到前輩張信哲邀約，感到驚喜不已，立刻進入創作模式，火速寫下新歌《共犯》。

張信哲將發行全新概念專輯《屬於》，第二波主打歌《共犯》由雞丁與搭檔李宗軒聯手譜寫詞曲，這首歌不談情說愛，改用搖滾風格唱出每個人在這個世界中，可能無意間變成「共犯」的糾結心情，這首歌也邀來老搭檔李振權操刀製作。

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「理想混蛋」主唱雞丁收到前輩邀約，直呼非常驚喜。（記者潘少棠攝）

《共犯》的歌詞貼近現實，張信哲談到，這首歌不只是控訴，更是對現代人的一種提醒，「是否能夠不再沉默，勇敢說出真話？」歌曲開場以電影感的電吉他，搭上木吉他與節奏鼓聲層層推進，營造出從壓抑到爆發的情緒旅程，堪稱是張信哲在音樂生涯的突破。

張信哲談到，這張專輯不像以前只專注於情歌，而是想講「自己」與「人心」，「這次我希望更多人能從音樂中重新認識自己，並且跟自己和解。」

此外，《共犯》的單曲封面也極具設計巧思，畫面中一半是光，一半是暗，張信哲站在正中間直視鏡頭，就像是在發問：「你，是不是也曾經沉默？」這首歌不只是唱給傷痛的人，希望唱給努力活出自己的人聽。

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