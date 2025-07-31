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阿湯哥再傳新歡 牽手小26歲女星

湯姆克魯斯（圖）和安娜德哈瑪斯一直未正面回應戀情，但近日被拍到手牽手，看起來關係不單純。（歐新社）湯姆克魯斯（圖）和安娜德哈瑪斯一直未正面回應戀情，但近日被拍到手牽手，看起來關係不單純。（歐新社）

〔記者許世穎／綜合報導〕63歲不老男神「阿湯哥」湯姆克魯斯與37歲古巴裔女星安娜德哈瑪斯，近日又因親密互動掀起熱議。雙方先前聲稱頻繁見面是因為籌備合作計畫，但近日卻被拍到牽手散步、共吃冰淇淋，畫面曝光立刻登上多家外媒頭條，以「戀情曝光？」為標題大幅報導。

湯姆克魯斯和安娜德哈瑪斯（圖）一直未正面回應戀情，但近日被拍到手牽手，看起來關係不單純。（法新社）湯姆克魯斯和安娜德哈瑪斯（圖）一直未正面回應戀情，但近日被拍到手牽手，看起來關係不單純。（法新社）

兩人被指在英國參加演唱會後，一同前往美國佛蒙特州小鎮伍德斯托克，當日打扮低調，一起開車穿越國家公園，途中不時停下來逛街、買東西，互動自然甜蜜，還手牽手，如情侶般的相處引發外界揣測。

安娜5月受訪時曾開心表示，與阿湯哥正籌備數個項目，包括電影《Deeper》，未來也將與《明日邊界》導演道格李曼合作，阿湯哥則大讚安娜在新作中的表現出色。雖然雙方始終未正面回應，但這回牽手畫面曝光，無疑讓曖昧關係再度成為話題焦點。

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