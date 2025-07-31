晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

步姊豹紋GD風抵台 300鐵粉桃機接駕

濱崎步在入境大廳親切揮手向歌迷致意，還對歌迷比出臉頰愛心。（記者朱沛雄攝）濱崎步在入境大廳親切揮手向歌迷致意，還對歌迷比出臉頰愛心。（記者朱沛雄攝）

〔記者鍾志均／桃園報導〕日本樂壇天后「步姊」濱崎步暌違17年，昨晚抵達桃園機場，替台北小巨蛋演出暖身，她頭戴豹紋頭巾，一身打扮輕鬆現身，狂吸逾300名TA（粉絲名）熱情接機，親民的步姊更抱著一位小朋友粉絲開心合照，絲毫沒有天后架子。

300多名粉絲群聚桃機熱烈迎接濱崎步。（記者朱沛雄攝）300多名粉絲群聚桃機熱烈迎接濱崎步。（記者朱沛雄攝）

步姊一踏出大廳，見到許久不見的粉絲，不斷揮著雙手，並親切替歌迷簽名，還對著四面八方的攝影比出臉頰愛心，現場歌迷則不斷發出高分貝歡呼聲，歡迎偶像抵台。

濱崎步親切摟著一名小朋友粉絲開心合照。（記者朱沛雄攝）濱崎步親切摟著一名小朋友粉絲開心合照。（記者朱沛雄攝）

即使步姊日前面臨愛犬Oreo離世，在IG難過發文悼念，敬業的她此行來台仍努力擠出笑容；在大廳約停留5分鐘後，步姊在保母車上立刻拍影片致意，表示因為現場人潮眾多，擔心大家推擠危險，希望歌迷安全第一。

有「完售女王」稱號的步姊，自宣布台北小巨蛋演唱後，掀起眾多歌迷回憶殺，8月2日門票一開賣火速售罄，主辦單位為回饋粉絲，最後加開8月1日演出答謝歌迷。

追他多年的粉絲Jeffrey昨透露，早在2002年他還是大學生時，每天到超商打工存錢，就為買步姊專輯支持，這次也早已購買兩天最貴票券朝聖，並喊話步姊出道30週年再度來台，許願她能一直唱下去。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中