步姊豹紋GD風抵台 300鐵粉桃機接駕

濱崎步在入境大廳親切揮手向歌迷致意，還對歌迷比出臉頰愛心。（記者朱沛雄攝）

〔記者鍾志均／桃園報導〕日本樂壇天后「步姊」濱崎步暌違17年，昨晚抵達桃園機場，替台北小巨蛋演出暖身，她頭戴豹紋頭巾，一身打扮輕鬆現身，狂吸逾300名TA（粉絲名）熱情接機，親民的步姊更抱著一位小朋友粉絲開心合照，絲毫沒有天后架子。

300多名粉絲群聚桃機熱烈迎接濱崎步。（記者朱沛雄攝）

步姊一踏出大廳，見到許久不見的粉絲，不斷揮著雙手，並親切替歌迷簽名，還對著四面八方的攝影比出臉頰愛心，現場歌迷則不斷發出高分貝歡呼聲，歡迎偶像抵台。

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濱崎步親切摟著一名小朋友粉絲開心合照。（記者朱沛雄攝）

即使步姊日前面臨愛犬Oreo離世，在IG難過發文悼念，敬業的她此行來台仍努力擠出笑容；在大廳約停留5分鐘後，步姊在保母車上立刻拍影片致意，表示因為現場人潮眾多，擔心大家推擠危險，希望歌迷安全第一。

有「完售女王」稱號的步姊，自宣布台北小巨蛋演唱後，掀起眾多歌迷回憶殺，8月2日門票一開賣火速售罄，主辦單位為回饋粉絲，最後加開8月1日演出答謝歌迷。

追他多年的粉絲Jeffrey昨透露，早在2002年他還是大學生時，每天到超商打工存錢，就為買步姊專輯支持，這次也早已購買兩天最貴票券朝聖，並喊話步姊出道30週年再度來台，許願她能一直唱下去。

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