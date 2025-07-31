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莎拉布萊曼墾丁Long Stay 愛上台灣人情味

莎拉布萊曼（左）昨和音樂劇演員堤姆德拉克斯為音樂劇《日落大道》一同受訪。（寬宏提供）莎拉布萊曼（左）昨和音樂劇演員堤姆德拉克斯為音樂劇《日落大道》一同受訪。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕經典音樂劇《日落大道》將首度在台演出，「跨界美聲天后」莎拉布萊曼暌違30年重返音樂劇舞台，飾演傳奇女星諾瑪，昨和男主角堤姆德拉克斯、導演雷雅霍華德一同受訪，分享排練與來台心情。

莎拉20日剛結束台灣場演唱會，直說這是她在台停留最久的一次，「我剛從墾丁回來，在位於國家森林公園的飯店住了7天，愛上這裡的自然與人情味，每天早上窗外還有猴子來報到，像一場免費秀。」

她對飾演的諾瑪相當有共鳴，感性表示「對我而言，這角色是一份終生的準備。」更特別提及劇中名曲《As If We Never Said Goodbye》，形容該曲最能代表整齣劇的情感核心：「它唱的是回歸、懷舊、脆弱與希望，充滿時間的痕跡與情感的重量。我相信觀眾也能從諾瑪身上看見自己。」《日落大道》將於8月2至10日在國家戲劇院演出，購票請洽寬宏售票。

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