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娛樂 最新消息

《談魏如萱姐弟戀風波》陶晶瑩籲當事人說清楚 別傷害任何人

陶晶瑩（圖）談好友戀情風波，語重心長呼籲感情中不要傷害任何人。（記者陳奕全攝）陶晶瑩（圖）談好友戀情風波，語重心長呼籲感情中不要傷害任何人。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜、實習記者鄭毓昕／台北報導〕《九條好漢在一班》昨舉行記者會，陶晶瑩、黃鐙輝、孫綻、曾子余、孫其君等人齊聚一堂，現場氣氛熱絡。陶晶瑩受訪時談及好友魏如萱因認愛小21歲網紅而捲入三角戀風波一事，她呼籲感情中最重要的是不要傷害任何人。

魏如萱陷入小三疑雲。（資料照）魏如萱陷入小三疑雲。（資料照）

陶晶瑩表示未深入了解整起事件，僅從兩位女方的聲明了解情況，「雙方都有發聲，但最清楚狀況的應該是男方Ian。」她透露魏如萱從未在私下聚會中介紹過男友，最近一次聚餐大家聊的都是金曲獎，完全沒有感受到她正在熱戀。

對於姐弟戀，陶晶瑩則說：「年齡從來不是問題，感情中最重要的是不要傷害到任何人。」她認為一切仍須當事人說清楚，旁人不宜過多揣測。

此外，陶晶瑩也透露近期仍與小S保持聯繫，「她一點一滴在恢復中，我們都在等她，會給她時間與空間。」認為大家對小S都保有同理心，觀眾都很願意等待她再度回到螢光幕。

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