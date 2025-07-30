角頭聯名餐廳開張 王識賢率眾開吃 懷秋笑指大腸玩電影梗

張懷秋（左起）、王識賢、喜翔、阿Ben出席《角頭－鬥陣欸》首間聯名主題餐廳開幕，推薦電影看點。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《角頭－鬥陣欸》首間聯名主題餐廳昨宣布熱鬧開張，主角王識賢、喜翔、張懷秋等演員站台宣傳；問到這次電影看點，王識賢掛保證說《鬥陣欸》有眾多老大哥們針鋒相對，保證精彩，戲份不少的喜翔透露「Michael」王陽明確定會參演，放話：「如果沒有，歡迎找我拿錢。」

《角頭》燒肉餐廳聯手職人品牌，成功打造街頭義氣與燒肉香氣交織的風格饗宴，家中也開韓式餐廳的懷秋推薦「燒肉光是看起來就好吃」，曾在《角頭-大橋頭》刺傷施名帥的他更搞笑指著大腸，直呼這（大腸）就是施名帥的，大玩電影梗，逗笑眾人，喜翔也放話牛舌很讚，打趣說：「如果不好吃，歡迎找我拿錢。」

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《角頭－鬥陣欸》將於8月上映，近期密集宣傳，由於去年《角頭－大橋頭》勤跑北中南夜市掃街和影迷互動，最終拿下2.2億台幣票房，這次宣傳規模預計更加擴大；王識賢回憶夜市人山人海，笑說要吸氧氣瓶，謝謝大家支持，還說甚至有人想報名來加入「北館」，民眾會喊他角色「仁哥」，讓他受寵若驚。

聊起宣傳，懷秋表示大家一起包車和民眾互動令人感動，「阿Ben」白吉勝則說很像「角頭」同學會，每次都很期待，更說這次衣服會多準備幾件，「因為每次下車再上車，衣服流汗全濕透，可以看到大家一上車就狂換衣服」。《角頭－鬥陣欸》於8月21日在台上映。

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