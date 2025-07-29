許富凱台中開唱 笑止七年之癢

許富凱終於到台中開唱，笑稱有「七年之癢」。（寬宏藝術X何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕許富凱「拾歌Plus」2025讚聲演唱會上週六在台中Legacy登場，七年沒到台中開專場，許富凱一開口就向觀眾鞠䩑道歉，笑說有一句詞叫「七年之癢」，坦承七年沒來真的有點癢了，謝謝台下千名觀眾替他止癢。

台中的歌單升級，許富凱以台語天后黃乙玲的《愛情的酒攏袂退》、《講什麼山盟海誓》、《水潑落地歹收回》串成組曲開場，更嚴選限定歌單，包括王瑞霞《絕情雨》、江蕙《愛不對人》和陳一郎《行船人的純情曲》，向觀眾表達感恩之情。

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許富凱分享：「每次聽到陳一郎大哥的歌，畫面就立刻回到小時候跟著爸爸開車去汽車修理廠的時光。」小時候在爸爸車上，就是他學會經典台語歌最重要的時刻，笑稱自己從小就是「練習生」，只是沒有進軍韓國而已，台下瞬間大笑。「拾歌Plus」演唱會還有最終場將於8月16日在高雄LIVE WAREHOUSE舉行。

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