魏如萱認愛小鮮肉 駁介入網紅感情

魏如萱感情有新進度，與網紅Ian「交往中」。

（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后魏如萱前天被瘋傳疑介入19歲網紅若盈與21歲男友Ian的感情，女方一度疑似發文控訴魏如萱與男友的關係曖昧，不過後來刪文；昨天魏如萱與Ian則被爆牽手看展，對此，魏如萱的經紀公司認了兩人「交往中」。

若盈與Ian是知名的網紅情侶，前天網路上卻瘋傳若盈點名魏如萱的截圖，她提到：「當魏如萱每一次的在限動上發布ian，他的剪影、紫色指甲油的手、他的衣服、他的生日、他出生時的名字大一、他戴著墨鏡的插畫...我的心被扎了每一次每一次。」立刻引發網友諸多揣測，不過若盈火速刪文，並發限動改口，「本人稍早因為還沒搞清楚狀況一時情緒激動發出一些評論。」

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對於被爆牽手看展，魏如萱的經紀公司也坦承：「公司藝人魏如萱目前確實在一段感情狀態裡，男女雙方都是在單身狀況才開始交往的，不是秘密，沒有隱藏。」若盈的經紀人則回應，「若盈和Ian目前處於感情冷靜期，兩人都還是大學生，不算公眾人物，涉及個人私領域的部分，我們不再回應。」

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