郭富城寵粉再登台 11月轟雄蛋

郭富城出道35年首次登上高雄巨蛋開唱，預告帶來驚喜。（爵士娛樂／iMe TW提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「香港天王」郭富城去年帶著「ICONIC 世界巡迴演唱會」在台北小巨蛋連唱3天，很寵台粉的他當時和大家約定「不再讓你們等5年」。相隔7個月，天王果然兌現承諾，宣布11月8日將首度登上高雄巨蛋開唱，他表示：「這次特別為高雄準備了一些與台北場不同的內容，希望帶給大家更多驚喜與感動！」

郭富城（中）將再度來台放送舞台魅力。

（爵士娛樂／iMe TW提供）

台灣粉絲苦等5年，去年底終於盼到郭富城來台開唱，當時他特地為台灣粉絲設計「回憶殺」歌單，同時將自己在疫情間所培養的書法與繪畫興趣融入表演之中，誠意十足，令樂迷相當期待再次感受他的舞台魅力。

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郭富城1990年以國語專輯《對你愛不完》在台出道爆紅，一向視台灣為「福地」的他，35年來在台灣留下許多難忘的回憶。這回首次在高雄巨蛋舉辦演唱會，他分享：「我印象中高雄是一座充滿熱情與活力的城市，不論是美食、風景，還是整座城市的氛圍，都讓人很放鬆、很親切。」

他透露會帶來有別於台北場的驚喜內容，也搶先公開這次的舞台設計，特別增加有運輸帶設計的延伸舞台，屆時不僅能和粉絲近距離接觸，還能有更多意想不到的互動。相關演唱會資訊可參考爵士娛樂以及iMe TW臉書粉絲頁。

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