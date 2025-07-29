晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

郭富城寵粉再登台 11月轟雄蛋

郭富城出道35年首次登上高雄巨蛋開唱，預告帶來驚喜。（爵士娛樂／iMe TW提供）郭富城出道35年首次登上高雄巨蛋開唱，預告帶來驚喜。（爵士娛樂／iMe TW提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「香港天王」郭富城去年帶著「ICONIC 世界巡迴演唱會」在台北小巨蛋連唱3天，很寵台粉的他當時和大家約定「不再讓你們等5年」。相隔7個月，天王果然兌現承諾，宣布11月8日將首度登上高雄巨蛋開唱，他表示：「這次特別為高雄準備了一些與台北場不同的內容，希望帶給大家更多驚喜與感動！」

郭富城寵粉再登台 11月轟雄蛋郭富城（中）將再度來台放送舞台魅力。
（爵士娛樂／iMe TW提供）

台灣粉絲苦等5年，去年底終於盼到郭富城來台開唱，當時他特地為台灣粉絲設計「回憶殺」歌單，同時將自己在疫情間所培養的書法與繪畫興趣融入表演之中，誠意十足，令樂迷相當期待再次感受他的舞台魅力。

郭富城1990年以國語專輯《對你愛不完》在台出道爆紅，一向視台灣為「福地」的他，35年來在台灣留下許多難忘的回憶。這回首次在高雄巨蛋舉辦演唱會，他分享：「我印象中高雄是一座充滿熱情與活力的城市，不論是美食、風景，還是整座城市的氛圍，都讓人很放鬆、很親切。」

他透露會帶來有別於台北場的驚喜內容，也搶先公開這次的舞台設計，特別增加有運輸帶設計的延伸舞台，屆時不僅能和粉絲近距離接觸，還能有更多意想不到的互動。相關演唱會資訊可參考爵士娛樂以及iMe TW臉書粉絲頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中