安心亞二搭阿弟嘆失寵 盼師弟帶她往前走

安心亞出席「人生B計畫」微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞昨出席公益微電影《老羅的玫瑰與茉莉》首映記者會，劇中與同門師弟「阿弟」蕭景鴻二搭演夫妻，她笑稱自己近來在公司「地位下滑」，哀怨自嘲失寵了，「我有快兩個月沒看到我的經紀人了，因為她都跑去忙阿弟了。」

安心亞打趣形容，阿弟是最晚簽進公司的藝人，卻因ENERGY復出爆紅，在公司地位急速上升，坦言多少有點吃醋，她無奈說：「沒辦法，他那時候工作比較多。」

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安心亞爆料，現在公司擺放藝人簽名海報的地方，阿弟的被放在正中央C位，她的則被擠到最邊邊，她打趣說：「也不知道我們公司怎麼了，唉！我還要再努力一點啦！希望阿弟可以帶帶我，帶我往前走。」希望能在年底推出新單曲。

談及即將於8月開拍的華語版《我們的藍調時光》，安心亞透露有看了韓版，非常喜歡李炳憲飾演的角色，「他真的很帥耶！我為他流了很多眼淚，哭得像豬頭。」

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