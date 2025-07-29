《我家的事》紐約奪大獎創紀錄 導演潘客印為國爭光哽咽致詞
《我家的事》在紐約奪大獎，女主角高伊玲感謝評審肯定。（牽猴子提供）
〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《我家的事》在紐約亞洲影展「Uncaged Competition」殺出重圍，一舉拿下最佳劇情片獎，成為首部在該單元獲獎的台灣電影，監製鄭有傑開心直呼「真的為台灣爭光」。
《我家的事》之前在台北電影獎繳出漂亮成績單，在紐約亞洲影展又獲肯定，導演潘客印感動領獎。（資料照）
導演潘客印代表團隊前往紐約參與頒獎，他講到哽咽，感性表示：「我是個膽小的人，拍電影是我人生裡最勇敢的一件事。」並笑說他如同這個競賽名稱一樣，「uncage」代表了突破的勇氣，感動了現場無數觀眾。
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憑藉此片獲得北影影后的高伊玲，特別感謝評審與觀眾的肯定，「家庭之於一個人的生命價值與牽絆掛記，不分種族文化，謝謝你們看見故事裡的感動！」導演潘客印想將這份榮耀獻給家人，「謝謝我生命中最重要的家人，媽媽爸爸姊姊，謝謝你們帶我來到這個世界上！」電影於9月12日在台上映。
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