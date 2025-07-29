PSY打造大勢女團 Baby DONT Cry首登台

Kumi（左起）、Yihyun、Mia、Beni共組Baby DONT Cry，4人首度來台為演唱會宣傳。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均、實習記者鄭毓昕／台北報導〕韓國新人女團Baby DONT Cry均齡17歲，昨午一抵台就出席記者會，為8月台中K-POP Masterz拼盤演唱會宣傳；該團出道僅1個多月，Mia開心說能和成員們首次出國很開心，大讚寶島風景美，人很親切，期待見到台灣粉絲。

Baby DONT Cry為「江南大叔」PSY創立的P NATION首度推出的女團，找來i-dle隊長田小娟操刀製作；聊到團名由來，隊長Yihyun表示︰「雖然我們年紀小，但不只有可愛，還象徵能勇敢對抗生活艱難，解決一切問題。」

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身為PSY的旗下藝人，是否感到壓力？Beni嘴甜稱PSY的舞台魅力很厲害，坦言剛開始確實有負擔，「不過他（PSY）對我們很照顧，不會讓我們有壓迫感」；Yihyun補充說︰「PSY看到我們練舞疲勞時，常提醒我們要面帶微笑，也時常請我們吃東西，支持我們。」

4位成員都是首次來台，對珍珠奶茶躍躍欲試，Mia點名要吃小籠包，Yihyun得知台灣夜市很有名，表示有空要去逛逛，更放話會快速成長，許願盡快來台開演唱會答謝歌迷。

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