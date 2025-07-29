SEVENTOEIGHT唱跳闖韓國出道 韓語大考漂亮過關向BTS看齊

台灣男團「SEVENTOEIGHT」成員EXXI义翔（左起）、學駿、D’OM、麒文、美祥M、JAGGER柏佑成功在韓國出道，舉辦SHOWCASE，創下新的里程碑。（天空娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台灣男團SEVENTOEIGHT昨天空降韓國出道，並首辦SHOWCASE，吸引50多家韓媒到場採訪，6人展現苦練多時的韓語聽說能力，全程一小時活動皆用韓語受訪， 用誠意打動全場媒體也成功搏出話題 。

SEVENTOEIGHT歷經近4個月的韓國集訓後，特別選了團名諧音的「728」這天發行首張韓文單曲專輯，並於同天舉辦SHOWCASE，成為首支登上韓國舞台的台灣男團，將全面進化的唱跳功力發揮到淋漓盡致。

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SEVENTOEIGHT挑戰全程用韓文受訪，展現十足誠意。（天空娛樂提供）



首次正式見韓媒，6人也展開一週的「韓文大作戰」，靠著每日上課3小時及拍攝自我介紹影片來增進聽力及校正口音，沒想到全員意外練出「釜山腔」，麒文笑說：「每一次跟老師練習對話時，講一講都被說有『釜山口音』跑出來，有一個特別的奇妙腔調！」

這次在韓國初登場，團員坦承壓力爆棚，集體失眠、狂冒痘，幸好有家人的暖心應援，學駿分享收到父母越洋簡訊「我們永遠是你最驕傲的粉絲」，讓他瞬間眼眶泛紅；EXXI义翔每天收到鼓勵訊息，「就像他們一直陪伴在我身邊」；「忙內」D’OM的家人特別親飛韓國力挺，為現場增添溫馨氛圍。

SEVENTOEIGHT也誓言成為全方位國際男團，向BTS、SEVENTEEN等超人氣男團前輩看齊。

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