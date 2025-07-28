陳妤信任經紀人 激辯培養默契走過低潮

陳妤（右）與經紀人劉恬恬出席「台語台表演班」講座，揭開藝人與經紀人的親密默契。（公視台語台提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳妤與經紀人劉恬恬現身公視台語台主辦的「台語台表演班」講座，公開分享從試鏡抉擇、低潮時刻到感情處理的心路歷程，揭示演員與經紀人之間的信任與默契。

陳妤提到，曾因是否接演某舞台劇，與經紀團隊激烈討論，「我真的很喜歡那部戲，也想演，但恬恬擔心時機不對，怕錯過其他影像機會」，雖然最後沒接，雙方因此更了解彼此對職涯節奏的看法，「我們是真的吵過，但也真的都還在彼此身邊。」

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談到空窗期，陳妤曾懷疑「是不是沒有人要我了？」但劉恬恬持續開發、主動聯絡，即使沒有立即成果，也讓她感受到「我們一起陪著你努力」，這份陪伴成為走過低潮的重要力量。

此外，陳妤2019年曾被爆出與女性交往，她選擇親筆回應，坦承過往戀情，因與經紀人毫無秘密而正面處理，她回憶道：「那時剛好是同婚通過的時候，感覺自己也出了一份力，其實這些話題都很健康！」

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