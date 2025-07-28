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大罷免失利不氣餒》楊大正迎接日出 莊凱勛尊重選擇

大罷免失利不氣餒》楊大正迎接日出 莊凱勛尊重選擇楊大正喊話日頭一出來擱是好天氣。
（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣史上最大規模的罷免行動26日落幕，雖未過關，民主溫度仍持續燃燒。演藝圈也有不少人站出來，坦然面對失落，轉身繼續守護所相信的價值。

大罷免失利不氣餒》楊大正迎接日出 莊凱勛尊重選擇莊凱勛（左）與杜汶澤坦然面對失落，堅持民主信念。
（資料照，記者胡舜翔攝）

主演影集《零日攻擊》的莊凱勛罕見明確表態，坦言：「雖然結果與我立場不同，難免失落。」卻也溫和地提醒社會，「每一票都值得一份Respect！」同劇的杜汶澤，則用幽默化解沉重情緒。他在限時動態自嘲：「世事不盡如人意？先吃飽再說！」隨後又說：「勝敗乃兵家常事，不為敵人哀愁、捱餓，才是生命的鬥士。」讓人一笑之餘，感受到他對民主信念的堅持。

大罷免失利不氣餒》楊大正迎接日出 莊凱勛尊重選擇陳慕義致敬所有罷團志工。
（翻攝自臉書）

從不避諱談論政治的陳慕義，被目擊加入罷免志工行列，他以28字致敬所有志工：「謝謝你們讓我們看到了台灣人的尊嚴。」陳珮騏也溫柔鼓勵：「我們又在民主的道路上邁進了一步。」並提醒下一場投票在8月23日，「無論立場如何，都請繼續努力、加油！」

陳昇不改大砲性格，嘲諷地說：「現在這種感覺，習大大拿1億人民幣來給我，我都不想去。」滅火器主唱楊大正則為黑暗點燈，在社群喊話，沒什麼好崩潰的，大家共同去承擔，「黑暗他（它）總會過去，日頭一出來擱是好天氣。」

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