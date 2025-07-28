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頑童拋家棄子 攻蛋7場創紀錄

頑童拋家棄子 攻蛋7場創紀錄頑童結束演唱會後，慶功訪問上高呼最想和家人團聚。
（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嘻哈天團」頑童MJ116在台北小巨蛋舉辦7場「OGS」演唱會，刷新嘻哈歌手的紀錄，昨晚演出順利落幕，3人直呼感動，為了這次攻蛋，他們「拋家棄子」在外面住了兩週的飯店，這一個月來幾乎無法好好與家人相處，瘦子直呼：「回到飯店房間真的是滿寂寞的。」開心終於可以回歸家庭。

頑童拋家棄子 攻蛋7場創紀錄頑童在台北小巨蛋舉辦7場演唱會，刷新嘻哈歌手紀錄。
（資料照，記者胡舜翔攝）

這次開唱7場破了嘻哈歌手唱小巨蛋的紀錄，慶功訪問上被問到心情如何？瘦子笑說：「不只嘻哈歌手吧！」被大淵搥了一下才改口要謙虛，但也坦承這次的壓力確實很大，過去開唱最多就是3場，一開始賣到4場心情已經有點緊張，沒想到最終加到7場，瘦子說：「我想說瘋了吧，是不是把餅畫太大了，達不到怎麼辦。」

頑童拋家棄子 攻蛋7場創紀錄頑童在台北小巨蛋舉辦7場演唱會，刷新嘻哈歌手紀錄。
（資料照，記者胡舜翔攝）

為了迎戰7場演出，他們除了卯足全力排練，也戒酒一個月、盡量不出門社交，瘦子打趣：「沒有這麼珍惜自己的喉嚨過。」大淵還爆料有一次出門吃飯，瘦子誤以為他要去喝酒，一通打電話打過去，非常嚴肅的說：「你給我回來。」小春就比較「乖」，每天都待在家裡不出門。

演唱會結束後，大淵爽喊：「我想回去抱抱我老婆，然後帶我兒子去上學，最後如果有時間，我想要一台摩托車然後約瘦子跟小春上山或是去海邊喝咖啡，他們要騎馬還是開車隨便他們。」小春表示：「演唱會休息一下子後，還有課要上，馬不停蹄，也有其他城市的巡迴在等著我們，很期待跟大家見面。」瘦子則說：「要帶家人出國放假，已經有一個月沒有好好陪他們了。」他們也宣布，明年1月31日將挑戰3萬人的台中洲際棒球場。

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