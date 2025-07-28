晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Jisoo登場5分鐘被打槍 《全知讀者視角》導演誇讚存在感超強

Jisoo在《全知讀者視角》登場時間不多，但存在感很強。（采昌提供）Jisoo在《全知讀者視角》登場時間不多，但存在感很強。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員「Jisoo」金智秀在電影《全知讀者視角》飾演高中生李智慧，以精準射擊能力對抗強大怪物，不過早在電影上映前，原著粉絲對的她演技存疑，加上對她的角色設定不滿，引發網友熱議。

Jisoo在《全知讀者視角》登場時間約5分鐘左右，網友點評她一開口就像在背台詞，「即使有哭戲，但情感表達欠佳」、「演戲有些彆扭」等，表現差強人意。

導演金秉佑表示，Jisoo的角色只能在特定場景出現，無法提前登場，雖然她戲分不多，但想由一位大眾都熟知的演員演出，角色存在感會被放大，直言：「若非由Jisoo演出，這角色很容易被忽略。」

此外，Jisoo在片中的「星座」是以朝鮮名將李舜臣為主，但韓網對她使用槍，而非象徵李舜臣的刀劍也有異議，導演解釋，「原著中多數角色已使用刀或劍，只希望戰鬥畫面有些差異性，為此設計出不同武器」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中