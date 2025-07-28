Jisoo登場5分鐘被打槍 《全知讀者視角》導演誇讚存在感超強

Jisoo在《全知讀者視角》登場時間不多，但存在感很強。（采昌提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員「Jisoo」金智秀在電影《全知讀者視角》飾演高中生李智慧，以精準射擊能力對抗強大怪物，不過早在電影上映前，原著粉絲對的她演技存疑，加上對她的角色設定不滿，引發網友熱議。

Jisoo在《全知讀者視角》登場時間約5分鐘左右，網友點評她一開口就像在背台詞，「即使有哭戲，但情感表達欠佳」、「演戲有些彆扭」等，表現差強人意。

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導演金秉佑表示，Jisoo的角色只能在特定場景出現，無法提前登場，雖然她戲分不多，但想由一位大眾都熟知的演員演出，角色存在感會被放大，直言：「若非由Jisoo演出，這角色很容易被忽略。」

此外，Jisoo在片中的「星座」是以朝鮮名將李舜臣為主，但韓網對她使用槍，而非象徵李舜臣的刀劍也有異議，導演解釋，「原著中多數角色已使用刀或劍，只希望戰鬥畫面有些差異性，為此設計出不同武器」。

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