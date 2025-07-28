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HOSHI中文自嘲小笨蛋 WOOZI被叫冰雪公主 認證與台粉緣分命中注定

HOSHI（左）、WOOZI在舞台上霸氣十足，開槍動作掀起粉絲尖叫。（D-SHOW提供）HOSHI（左）、WOOZI在舞台上霸氣十足，開槍動作掀起粉絲尖叫。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓團SEVENTEEN成員HOSHI、WOOZI組成的小分隊「HxW」昨結束在林口體育館2天的演唱會，兩人勁歌熱舞展現活力，演出尾聲的SEVENTEEN組曲更是掀起上萬名台灣CARAT（粉絲名）大合唱，現場嗨到不行。

HOSHI、WOOZI開場以全黑帥氣勁裝登場，演唱《BRING IT》、《96ers》瞬間炸裂舞台，兩人以「好久不見」、「我愛你們」問候粉絲，並透露吃了牛肉麵、火鍋及地瓜球等台灣美食。

HOSHI、WOOZI以黑色勁裝現身，帶來一首首夯曲。（D-SHOW提供）HOSHI、WOOZI以黑色勁裝現身，帶來一首首夯曲。（D-SHOW提供）

而HOSHI也解答為何抵台後要洗行李箱，原來是裝洗髮精的夾鏈袋沒封好漏了出來，才釀成了悲劇。HOSHI用中文自嘲是「小笨蛋」，WOOZI也跟著一起吐槽。

此次演出中，邀請許多SEVENTEEN的夥伴們分享兩人的小故事，隊友DK在昨天透過影像登場，讓粉絲興奮不已，DK一開始覺得WOOZI很冷淡，形容他是「冰雪公主」；至於HOSHI，DK坦承被他罵很多次，「不過他是個很可靠的哥哥，是個很了不起的人。」

HOSHI（左）、WOOZI默契十足，在舞台上散發魅力。（D-SHOW提供）HOSHI（左）、WOOZI默契十足，在舞台上散發魅力。（D-SHOW提供）

他們超級寵粉，除了邀請幸運歌迷一同跳舞之外，HOSHI也二度認證台粉在釜山海邊留下的「SEVENTEEN FOREVER」訊息，他表示：「我覺得是命中注定，CARAT跟我們就是命中注定。」

HOSHI和WOOZI即將入伍，他們表示雖然短時間無法見到大家，不過承諾一定會再來台灣。

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